Eni e il mega-giacimento Baleine | sale la produzione di gas e petrolio in Costa d' Avorio

La produzione di gas e petrolio nel giacimento Baleine in Costa d’Avorio è aumentata mentre Eni prosegue lo sviluppo del più grande scoperto nel paese. Il progetto, avviato da tempo, riguarda un importante giacimento di idrocarburi. Non sono stati forniti dati specifici sulla quantità di produzione attuale. La compagnia ha confermato il proseguimento delle attività di estrazione e sviluppo nel sito. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato cambiamenti nelle operazioni o negli obiettivi di produzione.

Eni continua il progetto Baleine in Costa d'Avorio, proseguendo lo sviluppo di quello che viene definito il "più grande giacimento di idrocarburi mai scoperto nel Paese". L'annuncio dell'approvazione della fase 3 è arrivata oggi, lunedì 25 maggio, nel corso di una cerimonia a cui era presente il. 🔗 Leggi su Today.it

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