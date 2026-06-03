Domani alle 18, nel Polo culturale Le Clarisse, si terrà un nuovo incontro del corso di arte curato dal direttore Mauro Papa. L’appuntamento si concentrerà sui temi dell’estetica contemporanea, con particolare attenzione al fascino attuale dell’imperfezione. La sessione è aperta a tutti e si propone di esplorare come l’imperfezione venga apprezzata nel contesto artistico odierno.

Domani alle 18 nel Polo culturale Le Clarisse nuovo appuntamento del corso di arte, curato dal direttore Mauro Papa e dedicato ai temi dell’estetica contemporanea. Sarà ospite Maria Claudia Rampiconi, autrice del libro ’Imperfezione. Il fascino discreto delle cose storte’, per un appuntamento che riprende e aggiorna le riflessioni sviluppate nel libro alla luce delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi vent’anni nella comunicazione e nella cultura visiva. L’incontro, dal titolo ’Imperfezione 4.0’, prenderà spunto da un fenomeno sempre più evidente: il successo dell’imperfezione come linguaggio della comunicazione contemporanea.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fascino attuale dell’imperfezione

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