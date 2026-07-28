Edilizia scolastica spostato al 31 ottobre 2026 il termine per rendicontare i lavori su solai e controsoffitti

Il termine per la rendicontazione finale degli interventi su solai e controsoffitti nell'ambito dell'edilizia scolastica è stato spostato al 31 ottobre 2026 con il decreto ministeriale n. 117 del 22 giugno 2026.

Con il decreto ministeriale n. 117 del 22 giugno 2026, il termine per la rendicontazione finale degli interventi su solai e controsoffitti è stato ufficialmente differito. La data da segnare sul calendario è il 31 ottobre 2026. Inizialmente, gli enti locali avrebbero dovuto chiudere tutto entro la fine di giugno, ma il Ministero ha riconosciuto che le procedure sono lunghe e faticose. Attenzione, però: questa proroga non è per tutti. Il nuovo termine si applica esclusivamente agli interventi i cui lavori sono stati già conclusi entro il 31 agosto 2025. Il provvedimento serve quindi a dare respiro a chi ha già finito i cantieri, ma si trova ancora impantanato nelle verifiche amministrative e contabili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il punto sui lavori. Messi quattro milioni nell’edilizia scolasticaOltre quattro milioni di euro sono stati spesi in edilizia scolastica negli ultimi quattro anni.

Pnrr, il punto su edilizia scolastica: "Attivati sedici cantieri"L’amministrazione comunale ha attivato sedici cantieri e investito circa 30 milioni di euro in interventi di edilizia scolastica, inclusi scuole,...

Meno fondi (e gestiti male) per l’edilizia scolastica: la Corte dei Conti boccia il ministero dell’IstruzioneLa Corte dei Conti, boccia il ministero dell’Istruzione e del Merito, sul tema della sicurezza dell’edilizia scolastica: meno soldi per il Fondo unico destinato a questo capitolo e pure mal gestiti. ilfattoquotidiano.it

Lombardia, Province a confronto con l’assessore Tironi su edilizia scolastica e Centri per l’impiegoLe domande sono suggerite automaticamente da 24Ore AI sulla base del contenuto visualizzato. la messa in sicurezza degli istituti superiori e dalla gestione delle scadenze del PNRR per il mercato del ... ilsole24ore.com