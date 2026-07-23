L’amministrazione comunale ha attivato sedici cantieri e investito circa 30 milioni di euro in interventi di edilizia scolastica, inclusi scuole, nidi e mense. Questi lavori sono finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’obiettivo è migliorare le strutture educative in tutta la città attraverso nuovi interventi e ristrutturazioni. I cantieri sono stati avviati recentemente e riguardano diverse aree della città. L’intervento si concentra su edilizia scolastica e servizi collegati.

Sedici cantieri attivati e circa 30 milioni di euro di investimenti su scuole, nidi e mense in tutta la città. È questo il bilancio aggiornato dell’amministrazione comunale sugli interventi di edilizia scolastica finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Dei circa 30 milioni di euro investiti, 23,8 provengono dal Pnrr mentre il Comune ha contribuito con un cofinanziamento di circa 6,5 milioni. "Un piano di investimenti senza precedenti – sottolinea il Comune – che punta a rendere gli edifici scolastici più sicuri, sostenibili e adeguati alle esigenze educative delle nuove generazioni". Restano aperti gli ultimi due cantieri principali: il nuovo Polo dell’infanzia al Parco Nilde Iotti e il completamento della nuova scuola secondaria di primo grado Amedeo d’Aosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pnrr, il punto su edilizia scolastica: "Attivati sedici cantieri"

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