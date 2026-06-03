Il punto sui lavori Messi quattro milioni nell’edilizia scolastica
Oltre quattro milioni di euro sono stati spesi in edilizia scolastica negli ultimi quattro anni. I fondi sono stati destinati a lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici della zona. L’intervento riguarda principalmente interventi di consolidamento e miglioramento delle strutture esistenti. Non sono stati annunciati nuovi progetti o cantieri aperti. La somma totale comprende lavori già completati e quelli ancora in corso.
MASSAROSA Oltre quattro milioni di euro di investimenti nell’edilizia scolastica in quattro anni. A sottolineare questo dato è la sindaca di Massarosa Simona Barsotti che, insieme all’assessore ai lavori pubblici Stefano Castelli ha fatto un bilancio sugli interventi che in questi anni di mandato sono stati realizzati dall’amministrazione comunale e che sono in corso attualmente nei diversi plessi scolastici del territorio. "Appena insediati – ha spiegato la sindaca Simona Barsotti – il primo impegno è stato il completamento dell’intervento alla scuola di Quiesa. Una conclusione non scontata e anzi da qualcuno ostacolata, ma in cui credevamo fortemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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