Oltre quattro milioni di euro sono stati spesi in edilizia scolastica negli ultimi quattro anni. I fondi sono stati destinati a lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici della zona. L’intervento riguarda principalmente interventi di consolidamento e miglioramento delle strutture esistenti. Non sono stati annunciati nuovi progetti o cantieri aperti. La somma totale comprende lavori già completati e quelli ancora in corso.

MASSAROSA Oltre quattro milioni di euro di investimenti nell’edilizia scolastica in quattro anni. A sottolineare questo dato è la sindaca di Massarosa Simona Barsotti che, insieme all’assessore ai lavori pubblici Stefano Castelli ha fatto un bilancio sugli interventi che in questi anni di mandato sono stati realizzati dall’amministrazione comunale e che sono in corso attualmente nei diversi plessi scolastici del territorio. "Appena insediati – ha spiegato la sindaca Simona Barsotti – il primo impegno è stato il completamento dell’intervento alla scuola di Quiesa. Una conclusione non scontata e anzi da qualcuno ostacolata, ma in cui credevamo fortemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il punto sui lavori. Messi quattro milioni nell’edilizia scolastica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

Notizie e thread social correlati

Pnrr ed edilizia scolastica: la Città metropolitana fa il punto sugli interventiLa Città metropolitana di Genova ha aggiornato lo stato dei lavori relativi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...

Edilizia scolastica in città. La Provincia fa il punto. Da Vinci pronto a giugnoLa Provincia ha annunciato che l’ultimo intervento di ristrutturazione dell’istituto scolastico sarà completato entro giugno, in tempo per la fine...

Temi più discussi: Il punto sui lavori. Messi quattro milioni nell’edilizia scolastica; Nuova stazione di Guidonia, via ai cantieri da 80 milioni: un mese di stop ai treni (le date); Marina di Vecchiano si prepara all'estate: passerelle rinnovate e oltre 200mila investiti sui servizi; Cresce sempre più velocemente la nuova Ponte San Giovanni del progetto Pinqua: il punto e i cambiamento.

Il punto sui lavori dal 2023. Realizzate opere per 80 milioni. In corso cantieri per altri 81A tre anni dalle disastrose alluvioni del maggio ‘23 (e dell’autunno del ‘24) è ben legittima la domanda: quanto si è fatto affinché a parità di eventi estremi, quegli argini demoliti, quelle ... ilrestodelcarlino.it

Il punto sui lavori in corso. Un nido in ogni quartiere. Il traguardo si avvicinaArcola, 26 aprile 2026 – Dal mese di settembre, con l’inizio del prossimo anno scolastico, il territorio Arcola avrà per la prima volta due asili nido e, a partire dal 2027 addirittura tre. Si tratta ... lanazione.it