Un’allerta tsunami è stata emessa nel sud-ovest del Giappone dopo un terremoto di magnitudo 7.1. L’epicentro si trova a circa dieci chilometri a sud di Kumamoto sull’isola di Kyushu, a una profondità di 10 chilometri. L’allerta riguarda le aree vicine alla regione colpita dal sisma. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime.

Martedì è stata emessa un’allerta tsunami per la parte sudoccidentale del Giappone a seguito di un terremoto di magnitudo 7.1. L’ipocentro è stato rilevato a 10 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato registrato a una decina di chilometri a sud della città di Kumamoto sull’isola di Kyushu. L’allerta tsunami riguarda i mari di Ariake e quello di Yatsushiro, che si trovano all’interno di due baie nella parte occidentale dell’isola di Kyushu. Al momento il terremoto non ha causato danni o vittime. È una leggenda piuttosto diffusa che si basa su alcune testimonianze del brutale omicidio di Johan de Witt nel 1672, un anno terribile per il paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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