È stata emessa un’allerta tsunami per la parte sudoccidentale del Giappone dopo un terremoto di magnitudo 7.1

Un’allerta tsunami è stata emessa per la regione sudoccidentale del Giappone dopo un terremoto di magnitudo 7.1. L’ipocentro si trovava a circa 10 chilometri di profondità, con l’epicentro localizzato a circa dieci chilometri a sud di Kumamoto, sull’isola di Kyushu. L’evento sismico ha causato la diffusione dell’allerta, senza comunicazioni ufficiali su danni o vittime al momento. La protezione civile ha invitato le popolazioni a mantenere la vigilanza e seguire le indicazioni di sicurezza.

Martedì è stata emessa un’allerta tsunami per la parte sudoccidentale del Giappone a seguito di un terremoto di magnitudo 7.1. L’ipocentro è stato rilevato a 10 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato registrato una decina di chilometri a sud della città di Kumamoto, sull’isola di Kyushu. L’allerta tsunami riguarda i mari di Ariake e quello di Yatsushiro, che si trovano all’interno di due baie nella parte occidentale dell’isola di Kyushu. Al momento il terremoto non ha causato danni o vittime. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti Un'etichetta nata sui social ha stimolato un dibattito su quanto ci si possa fidare degli uomini che sembrano in pace con la loro femminilità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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