Il presidente della FIGC ha affermato che non si esclude che il nuovo commissario tecnico possa essere scelto tra i candidati attualmente considerati, senza indicare preferenze specifiche. La selezione per la guida della nazionale italiana di calcio è ancora in corso, e le decisioni non sono state ufficializzate. Malagò ha evitato di fare nomi o di anticipare tempi precisi, mantenendo un atteggiamento di cautela sulla scelta finale.

Prosegue il casting per il nuovo ct dell’ Italia, e Giovanni Malagò prova a tenere il punto senza scoprirsi. Il presidente della FIGC, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha ribadito di non aver ancora mosso passi concreti: “Sulla questione ct continuo a sostenere l’unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessuno”. Una linea che conferma quanto già spiegato di recente, quando aveva chiarito che prima serve il direttore tecnico, poi il ct. Nuovo ct Italia: la lancetta di Malagò tra Conte e Mancini. Il presidente non si è sbilanciato sui nomi, ma non ha nemmeno chiuso la porta ai due più chiacchierati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nuovo ct della Nazionale, Malagò non si sbilancia tra Conte e Mancini: “Non è escluso che la lancetta riguardi loro”

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