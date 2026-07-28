Doppio canale reclutamento docenti riprende iter in Parlamento ANIEF | La supplentite si combatte solo con scelte coraggiose SPECIALE con Pacifico LIVE Giovedì 30 luglio alle 15 | 30

Il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia è fallito: nonostante i concorsi Pnrr, anche quest’estate si prevedono quasi 200mila supplenze annuali. Lo denuncia Marcello Pacifico (presidente nazionale di ANIEF), che però vede una possibilità di svolta nella proposta di legge S.545 al Senato, che punta a stabilizzare tutti gli idonei dei concorsi dal 2012 a oggi, attingendo da Gae e Gps anche per i posti comuni. Particolarmente critica la situazione sul sostegno, con oltre 100mila supplenze ancora una volta assegnate. Pacifico chiede di cancellare l’organico di fatto e passare all’organico di diritto per garantire continuità didattica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti: precedenze, dichiarazioni e non solo. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Lunedì 20 luglio alle 15:30Entro il 23 luglio, il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico.

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Doppio canale, il 29 luglio al Senato riprende la discussione sulla riforma del reclutamento. Ma i precari protestano: Così resteremo in coda per anniIl 29 luglio, la 7ª Commissione permanente del Senato riapre i giochi sul disegno di legge n. 545, il provvedimento della senatrice Carmela Bucalo (Fratelli d'Italia) che dovrebbe riscrivere le regole ... orizzontescuola.it