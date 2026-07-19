Assegnazioni provvisorie docenti | precedenze dichiarazioni e non solo Tutte le info utili QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Lunedì 20 luglio alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Entro il 23 luglio, il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico. È possibile consultare le precedenze e le modalità di presentazione delle istanze. L'evento di approfondimento si terrà in diretta il 20 luglio alle 15:30, con un question time dedicato alle questioni legate alle assegnazioni provvisorie.

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Scatta il conto alla rovescia per il personale docente: c'è tempo fino al 23 luglio per presentare la domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione in vista del prossimo anno scolastico. Un'occasione per chi cerca un avvicinamento temporaneo alla sede desiderata o un incarico diverso dalla titolarità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti: precedenze, dichiarazioni e non solo. Tutte le info utili

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