Dopo il caos al San Raffaele a Sant’Ambrogio arriva la relazione degli ispettori | Quella Coop è stata ingaggiata senza l’ok del direttore sanitario
Gli ispettori hanno riferito che la cooperativa coinvolta nel servizio sanitario è stata assunta senza l’autorizzazione del direttore sanitario. La relazione evidenzia una dotazione infermieristica insufficiente da mesi e l’assenza di misure preventive efficaci. La situazione ha causato disagi e confusione al pronto soccorso, coinvolgendo personale e pazienti. La relazione si concentra sulle modalità di assunzione e sulla gestione delle risorse umane, senza indicare interventi specifici o responsabilità individuali.
Milano, 28 luglio 2026 – La “dotazione infermieristica” insufficiente da mesi, ma anche la mancanza di concrete azioni preventive per rimediare e la formazione non adeguata del personale – infermieri e Oss della cooperativa Auxilium Care Scarl – che con il turno di notte del 5 dicembre 2025, proprio a cavallo del ponte di Sant’Ambrogio, debuttava nella gestione dell’assistenza ai pazienti della sanità pubblica in tre reparti al terzo piano dell’Iceberg dell’ospedale San Raffaele: Degenza 1 - Cure avanzate, Degenza 2 - Alta intensità e Admission room, tutti collegati al pronto soccorso. Generando il caos descritto nelle mail interne dai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: Dopo il caos al San Raffaele a Sant’Ambrogio arriva la relazione degli ispettori: Quella Coop è stata ingaggiata senza l’ok del direttore sanitario; Il ministero critica il San Raffaele dopo il caos in corsia del dicembre scorso: Pochi infermieri e impreparati; Denunciò il caso infermieri dopo il caos al reparto Iceberg la notte del 6 dicembre: il San Raffaele licenzia la sindacalista Margherita Napoletano; Infermieri non formati, che non parlano italiano, e rischi per i pazienti: il report del ministero sui reparti Iceberg al San Raffaele.
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