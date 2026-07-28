Dopo il caos al San Raffaele a Sant’Ambrogio arriva la relazione degli ispettori | Quella Coop è stata ingaggiata senza l’ok del direttore sanitario

Notizia in breve

Gli ispettori hanno riferito che la cooperativa coinvolta nel servizio sanitario è stata assunta senza l’autorizzazione del direttore sanitario. La relazione evidenzia una dotazione infermieristica insufficiente da mesi e l’assenza di misure preventive efficaci. La situazione ha causato disagi e confusione al pronto soccorso, coinvolgendo personale e pazienti. La relazione si concentra sulle modalità di assunzione e sulla gestione delle risorse umane, senza indicare interventi specifici o responsabilità individuali.