Denunciò il caso infermieri dopo il caos al reparto Iceberg la notte del 6 dicembre | il San Raffaele licenzia la sindacalista Margherita Napoletano

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sindacalista è stata licenziata con effetto immediato dall’ospedale San Raffaele di Milano. La decisione è arrivata dopo che aveva denunciato il disordine nel reparto Iceberg durante la notte del 6 dicembre. La donna ricopriva il ruolo di rappresentante dei lavoratori e di delegata sindacale, e aveva segnalato problemi relativi alla gestione del personale e alla sicurezza nel reparto. La direzione ha comunicato il provvedimento senza ulteriori dettagli.

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Milano, 24 luglio 2026 –  È stata licenziata con effetto immediato, oggi dalla direzione del personale dell'ospedale San Raffaele di Milano, "la storica delegata sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Margherita Napoletano ". Lo rende noto la Cub, il sindacato di base, che parla di un "vero e proprio attacco al sindacato". Lo scorso 23 giugno Napoletano aveva ricevuto una contestazione disciplinare che la Cub aveva già definito " pretestuosa " ricordando che la sindacalista aveva "portato all'ospedale San Raffaele di Milano la trasmissione Report per denunciare l'utilizzo di infermieri di scarsa qualità professionale".  (DIRE) Roma, 27 gen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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