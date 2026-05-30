Il San Raffaele ha firmato a novembre un accordo con una cooperativa per il personale infermieristico, a causa di una carenza di operatori sanitari. Gli ispettori hanno recentemente esaminato l’Iceberg, un centro associato, e hanno annotato che ora si intensificano i controlli su chi utilizza le cooperative. La situazione ha portato a una serie di verifiche sulle modalità di assunzione e gestione del personale.

È "la carenza di personale infermieristico " che ha portato il San Raffaele a stipulare a novembre 2025, "dopo aver valutato più offerte e scelto la più bassa", il disgraziato appalto con la Auxilium care società cooperativa sociale con sede a Roma costato a Francesco Galli la poltrona di amministratore unico dell’Irccs dopo appena sei mesi. Questa considerazione degli ispettori dell’ Agenzia di tutela della salute Metropolitana la condivide anche la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza che ha proposto e ottenuto, "insieme alla collega di Iv Lisa Noja, di dedicare la prima metà del consiglio regionale straordinario di giovedì 4 giugno alla carenza di infermieri in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La débacle di Sant’Ambrogio. Le carte degli ispettori all’Iceberg San Raffaele: "Ora controlli a chi usa coop"

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