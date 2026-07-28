Durante la sua partecipazione al podcast Amigos Toxics, a Dominik è stato chiesto se i fan lo avrebbero mai visto lottare a torso nudo, ora che i suoi tatuaggi gli coprono gran parte del petto. Ha ammesso che probabilmente accadrà un giorno, ma ha poi spiegato perché non ha fretta di abbandonare il gilet. Secondo Dominik, la decisione si riduce a una semplice realtà. “Sì. Sai perché indosso il gilet e cose del genere?. Beh, perché sono alto, ma non grosso come gli altri ragazzi.” A causa di questa differenza di dimensioni, crede che mostrare il petto renderebbe la vita più facile ai suoi avversari. “Quindi, un bersaglio facilissimo. Quindi, essendo un bersaglio facilissimo, preferisco stare al riparo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dominik Mysterio: “Sai perché indosso il gilet?”

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Dominik Mysterio Issues Opem Challenge | WWE Summer Tour 7-16-26

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