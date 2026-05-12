WWE | Dominik Mysterio difende il titolo AAA per la prima volta a RAW

Durante la puntata di RAW di questa sera, Dominik Mysterio ha difeso per la prima volta il titolo AAA Mega Championship contro l’OG El Grande Americano. L’incontro ha visto il wrestler mettere in gioco il suo titolo in un match che ha attirato l’attenzione dei fan presenti e che si è concluso con la vittoria di Dominik. Questo è stato il primo confronto ufficiale tra i due in questa ambito.

La puntata di RAW di questa sera ha vissuto un momento storico, quando Dominik Mysterio ha messo in palio il suo AAA Mega Championship affrontando l’ OG El Grande Americano. È stata la prima volta che questo titolo è stato difeso a Monday Night RAW, segnando un traguardo importante nel regno di Dominik Mysterio come campione mondiale della federazione di lucha libre. Dominik mantiene il titolo tra interferenze e tradimenti. Dominik e l’ OG El Grande Americano sono stati protagonisti di un confronto nel backstage durante la puntata, alla presenza di Adam Pearce, che ha ufficializzato l’incontro per la serata. The "Original" El Grande Americano will challenge @DomMysterio35 for the AAA Mega Championship TONIGHT! @ScrapDaddyAP @YaOnlyLivvOnce pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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