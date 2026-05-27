Dominik Mysterio ha criticato pubblicamente la gestione del suo percorso nella WWE, esprimendo insoddisfazione nei confronti delle decisioni prese dal team di produzione. Ha dichiarato di aver ricevuto poche opportunità e di sentirsi limitato nel suo sviluppo come performer. Le sue parole sono state rivolte anche ai dirigenti, chiedendo maggiore attenzione alle sue esigenze e ai suoi desideri di crescita all’interno della federazione. Finora, la WWE non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Difficile dire se le affermazioni del giovane Mysterio siano semplicemente in linea con il suo personaggio o se abbiano comunque un fondo di verità. Sta di fatto che per Dominik non è previsto alcun match a Clash in Italy e Esse Magazine, nel corso di un’intervista, gli ha chiesto un parere su questo. Dominik Mysterio: “ Mi tengono ai box perché sono troppo bravo “. Opinabile o meno, quanto emerso durante l’intervista a Dirty Dom è l’elefante nella stanza. Già, perché al di là dell’elogio a sé stesso Dominik ha toccato un tasto dolente che da sempre influisce sull’andamento della WWE. “Non credo che sappiano cosa fare con me. Sono troppo forte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio spara a zero sulla sua gestione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dominik Mysterio vs Penta Full Match - WWE Raw 3/26/2026

Notizie e thread social correlati

WWE: Dominik e Rey Mysterio lavoreranno ancora insieme?In WWE, si parla della possibilità che Dominik e Rey Mysterio continuino a lavorare insieme.

WWE: Dominik Mysterio difende il titolo AAA per la prima volta a RAWDurante la puntata di RAW di questa sera, Dominik Mysterio ha difeso per la prima volta il titolo AAA Mega Championship contro l’OG El Grande...

Non sanno che fare, Dominik Mysterio furioso con la WWED0po la fine del suo regno da Intercontinental Champion per mano di Penta, Dominik Mysterio non ha trovato il giusto spazio on screen e non è stato coinvolto in storyline dello stesso livello. Allo st ... spaziowrestling.it

Dominik Mysterio rivela una strategia inaspettata per il Money in the Bank della WWEIn un´intervista recente, il Campione Intercontinentale ha rivelato che considererebbe l´idea di utilizzare il contratto per puntare ai Titoli di Tag Team della WWE. Invece di inseguire subito la glor ... worldwrestling.it