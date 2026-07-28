Domanda supplenze 2026 è consigliabile inserire nella stessa preferenza annuale 30 giugno spezzone e posto orario?

Da orizzontescuola.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, è stato discusso se sia opportuno inserire nella stessa preferenza annuale, con scadenza il 30 giugno, sia lo spezzone che il posto orario per le supplenze. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino e Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Non sono state fornite indicazioni ufficiali o raccomandazioni su questa scelta.

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Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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