Domanda supplenze 2026 è consigliabile inserire nella stessa preferenza annuale 30 giugno spezzone e posto orario?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, è stato discusso se sia opportuno inserire nella stessa preferenza annuale, con scadenza il 30 giugno, sia lo spezzone che il posto orario per le supplenze. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino e Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Non sono state fornite indicazioni ufficiali o raccomandazioni su questa scelta.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domanda 150 preferenze, conviene inserire insieme 31 agosto, 30 giugno e spezzoni nella stessa preferenza?Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 22 luglio 2026, si è parlato delle modalità di inserimento delle preferenze per le...

Supplenze e 150 preferenze: differenza tra posto orario e spezzone di posto orario. Fate attenzione alla scelta. Il Punto di Attilio VarengoNel modulo per le 150 preferenze delle supplenze GPS, si distingue tra posto orario e spezzone di posto orario.

Temi più discussi: Supplenze GPS 2026, Se non si presenta la domanda delle 150 preferenze si può comunque lavorare dalle graduatorie di istituto; DOCENTE CHE HA ACCETTATO NOMINA IN RUOLO A.S. 2026/2027: PUO' ESSERE DESTINATARIO DI ALTRA NOMINA PER DIVERSO ORDINE E GRADO ?PUO' ACCETTARE SUPPLENZA DA GPS E CONGELARE RUOLO OTTENUTO?; GPS 2026, docenti di ruolo: quando possono accettare le supplenze?; Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: domanda già inoltrata? Ecco come controllarla, modificarla e inviarla nuovamente (GUIDA MIM).

Supplenze docenti a.s. 2026/27: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e desidera partecipare alla riconferma nella provincia in c… x.com

Nomine supplenze 2026/2027, domanda già inviata: quando si può modificare o ritirare l’istanza?C’è tempo fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 per presentare, modificare o ritirare – nei casi consentiti – la domanda attraverso l’istanza Informatizzazione Nomine Supplenze su Polis. La procedu ... tecnicadellascuola.it

Supplenze, può chiedere riconferma su sostegno anche chi ha cambiato provincia GPS nel 2026. NOVITÀSupplenze docenti a.s. 2026/27: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e des ... orizzontescuola.it