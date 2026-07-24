Domanda 150 preferenze conviene inserire insieme 31 agosto 30 giugno e spezzoni nella stessa preferenza?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 22 luglio 2026, si è parlato delle modalità di inserimento delle preferenze per le supplenze nell’anno scolastico 20262027. L’esperto di normativa scolastica ha spiegato che, quando si compilano le preferenze, si può scegliere di inserirle tutte insieme, comprese quelle per il 31 agosto, il 30 giugno e gli spezzoni, nella stessa preferenza.

Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze GPS tutorial: tra spezzoni, COE, COI e posto orario. A cosa fare attenzione

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