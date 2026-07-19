Supplenze e 150 preferenze | differenza tra posto orario e spezzone di posto orario Fate attenzione alla scelta Il Punto di Attilio Varengo

Nel modulo per le 150 preferenze delle supplenze GPS, si distingue tra posto orario e spezzone di posto orario. Il posto orario rappresenta un intero incarico di durata settimanale, mentre lo spezzone di posto orario si riferisce a frazioni di ore che possono essere distribuite su più istituti o giorni. La scelta tra i due può influenzare la copertura delle supplenze e la distribuzione delle ore.

Il "posto orario" è una delle principali novità della domanda per le 150 preferenze delle supplenze GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'intervento di Attilio Varengo, segretario nazionale CISL Scuola, che ha spiegato il significato della nuova tipologia di preferenza e gli aspetti da valutare prima della compilazione dell'istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti

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