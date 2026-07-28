Distrutta la casina dei libri Ricostruiamola
La casetta di legno del Parco Libera Tutti di Certaldo, trasformata in una Little Free Library, è stata distrutta da un atto vandalico. I colori e i pennelli usati per decorarla sono stati cancellati, lasciando solo i segni dell’episodio. La struttura, dedicata alla condivisione di libri, è stata danneggiata senza motivo apparente. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali responsabili.
CERTALDO Colori, pennelli e passione per trasformare una casetta di legno in una Little Free Library. Ma oggi, di quella del Parco Libera Tutti di Certaldo restano solo i segni di un atto vandalico. A raccontarlo sui social è Giulia Batistoni, insieme al fratello Sergio, con cui forma il progetto artistico "Quanto basta per essere felici". I due, conosciuti per le creazioni dipinte a mano che condividono sui social, avevano decorato un paio di anni fa la casina dei libri donando al paese un pezzetto della loro arte. La delusione c’è, ma ancora più forte è la voglia di trasformare un gesto negativo in un’occasione di rinascita. "Distruggere lo si fa perché si prova una rabbia molto forte o una noia molto grande – riflette Giulia Batistoni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Hatha hike yoga: escursione e lezione alla Real casina dei marchesi Artale nella riserva di Pizzo CaneQuesta domenica, le guide naturalistiche di SicilHikes condurranno un'escursione nel parco di Pizzo Cane, attraversando boschi e ruderi storici con...
Il Comune si "dimentica" dei Ranger, ok negato per l'evento alla Casina Cinese: Palermo Sonora costretta al traslocoIl Comune ha negato l'autorizzazione per un evento alla Casina Cinese, organizzato da Palermo Sonora, nonostante fosse stato già approvato da Comune...