distrutta la casina dei libri ricostruiamola

Notizia in breve

La casetta di legno del Parco Libera Tutti di Certaldo, trasformata in una Little Free Library, è stata distrutta da un atto vandalico. I colori e i pennelli usati per decorarla sono stati cancellati, lasciando solo i segni dell’episodio. La struttura, dedicata alla condivisione di libri, è stata danneggiata senza motivo apparente. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali responsabili.