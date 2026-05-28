Il Comune si dimentica dei Ranger ok negato per l' evento alla Casina Cinese | Palermo Sonora costretta al trasloco

Notizia in breve

Il Comune ha negato l'autorizzazione per un evento alla Casina Cinese, organizzato da Palermo Sonora, nonostante fosse stato già approvato da Comune e SUAP. Tuttavia, non era stato richiesto il parere dei Ranger, che all'ultimo momento hanno espresso un giudizio negativo. Di conseguenza, l'evento è stato spostato in un'altra sede. La decisione si basa sulla mancanza di consenso da parte dei Ranger, nonostante le autorizzazioni precedenti.