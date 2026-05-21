Hatha hike yoga | escursione e lezione alla Real casina dei marchesi Artale nella riserva di Pizzo Cane

Questa domenica, le guide naturalistiche di SicilHikes condurranno un'escursione nel parco di Pizzo Cane, attraversando boschi e ruderi storici con viste sul mare. L'itinerario prevede una camminata che si concluderà con una lezione di yoga presso la Real Casina dei Marchesi Artale. L'evento combina attività all'aperto e momenti di benessere, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un'esperienza immersiva tra natura, storia e relax. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere questa giornata speciale.

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Questa domenica le guide naturalistiche di SicilHikes vi guideranno tra boschi, ruderi nobiliari e panorami affacciati sul mare. con un piccolo inserto speciale pensato per chi ha voglia di condividere insieme un momento di benessere. All’interno della riserva naturale orientata di Pizzo Cane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jungle Yoga in Costa Rica (Forest Therapy Near Arenal Volcano) La Fortuna Sullo stesso argomento Yoga Trek nella Riserva dell'AnieneDopo il successo del mese scorso, domenica 17 maggio replichiamo lo yoga-trek, stavolta nel meraviglioso parco urbano della Riserva dell’Aniene. Hatha Yoga: segreti millenari per unire corpo e mente in armonia? Cosa sapere Lo Hatha Yoga si è evoluto dalle tradizioni di Gorakhnath tra l'XI e il XII secolo.