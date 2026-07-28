Disabilità e inclusione | alla Sapienza nasce l’Osservatorio con il Garante regionale per sostenere gli studenti e favorire l’inserimento nel lavoro

All’Università Sapienza di Roma e alla Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità è stato firmato un protocollo d’intesa per creare un osservatorio dedicato. L’obiettivo è sostenere gli studenti con disabilità e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa prevede azioni di supporto e promozione dell’inclusione, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e alle opportunità occupazionali. La collaborazione mira a rafforzare le misure di tutela e integrazione per le persone con disabilità.

L’Università Sapienza di Roma e la Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, il primo di questo genere nella Regione Lazio, firmato dalla rettrice Antonella Polimeni e dalla Garante Anna Teresa Formisano, che punta a rendere l’ateneo un punto di riferimento sempre più accessibile e a garantire che il diritto allo studio si trasformi in una reale opportunità occupazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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