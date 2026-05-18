Disabilità nasce l' osservatorio regionale

È stato istituito un nuovo organismo regionale dedicato alla disabilità e alla non autosufficienza, con il compito di offrire supporto tecnico-scientifico e funzioni consultive. L’Osservatorio regionale mira a contribuire al miglioramento delle politiche pubbliche rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La sua creazione si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare l’attenzione e l’assistenza in questo settore. È previsto un coinvolgimento di vari professionisti e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

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