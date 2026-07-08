In Campania è stato inaugurato lo sportello “Spazio PIU” presso l’università Federico II, dedicato a studenti universitari con disabilità. La Regione ha avviato questa iniziativa per fornire supporto nell’orientamento e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo sportello offre servizi di orientamento e consulenza specifici per aiutare gli studenti a trovare opportunità di tirocinio e impiego presso aziende locali. La struttura si rivolge a studenti iscritti all’ateneo con disabilità certificata.

Lavoro: la Regione Campania lancia lo sportello “Spazio PIU” alla Federico II per orientare e inserire nelle aziende gli studenti universitari con disabilità. Un nuovo canale istituzionale nasce per favorire l’inclusione professionale e abbattere le barriere che ostacolano l’accesso al mercato del lavoro per i giovani con fragilità. Presso l’auditorium della Regione Campania, all’interno del Centro Direzionale di Napoli, è stato ufficialmente inaugurato lo sportello di orientamento ribattezzato “Spazio PIU“. Si tratta di un presidio informativo strategico, progettato appositamente per affiancare gli studenti universitari affetti da disabilità nella fase di ricerca attiva di un’occupazione, garantendo loro un supporto qualificato nel passaggio cruciale dalla formazione accademica alla realtà aziendale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Lavoro: nasce in Campania lo sportello “Spazio PIU” per studenti universitari con disabilità

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