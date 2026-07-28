Diouf può essere confermato a destra | il mercato cambia! Chivu ha deciso
Andy Diouf potrebbe essere confermato come terzino destro dalla prossima stagione. Il mercato sta portando a cambiamenti nella rosa dell’Inter, con Chivu che ha preso una decisione riguardo il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Diouf si è distinto nel pre-campionato, attirando l’attenzione come possibile conferma per la posizione. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista delle prossime partite.
Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il protagonista assoluto del pre-campionato in casa Inter è Andy Diouf. La recente prestazione in amichevole in Germania, condita da una doppietta, ha evidenziato le doti dell’ex calciatore del Lens, al centro di un preciso progetto tattico: l’adattamento nel ruolo di quinto di centrocampo. Le qualità di Diouf e l’esperimento tattico. Il quotidiano romano sottolinea come il centrocampista francese possieda spunto, qualità e personalità, doti fondamentali per la rosa dei Campioni d’Italia. Lo spostamento sulla corsia esterna punta a valorizzarne l’estro senza alterare gli equilibri tattici della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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