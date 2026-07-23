Andy Diouf ha preso il posto di Dumfries come terzino destro dell'Inter. Arrivato meno di un anno fa, il suo nome è stato scelto come soluzione definitiva per quella posizione. La decisione è stata comunicata dal club nei mesi scorsi, dopo aver confermato il suo ruolo attraverso le scelte tecniche e le partite ufficiali. Diouf ha così consolidato il suo ruolo come titolare nel reparto difensivo.

Non è da nemmeno un anno all’Inter ma Andy Diouf ha vissuto tante vite in nerazzurro. La prima è stata quella che è iniziata il 22 agosto 2025, giorno in cui è stato ufficializzato dal club. Il francesino 22enne è arrivato a Milano con tante aspettative e qualche punto interrogativo. Era un centrocampista tutto da scoprire, c’era da capire quale sarebbe stato il suo impatto con la Serie A, il suo inserimento in una squadra che puntava in alto e che doveva dimenticare in ogni modo l’epilogo della stagione precedente. Diouf è stato il classico giocatore che è entrato nell’universo Inter in punta di piedi, sapendo cosa poteva dare, dove migliorare, e che per crescere avrebbe dovuto affidarsi totalmente al suo allenatore, Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da ripiego a certezza: è Diouf l'erede di Dumfries a destra. Come ha fatto a convincere Chivu

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