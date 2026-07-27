Diouf ha giocato come esterno destro nel match e ha segnato una doppietta contro il Karlsruher, dopo essere stato lanciato da Chivu sulla fascia destra. La sua prestazione potrebbe influenzare le strategie di mercato dell’Inter, con l’idea di rafforzare quella posizione. Non ci sono annunci ufficiali, ma la doppietta e la posizione in campo suggeriscono un possibile interesse a rafforzare il ruolo di esterno destro. La società non ha ancora commentato.

di Giuseppe Colicchia Inter, la risposta di Andy Diouf arriva dal campo: Chivu lo lancia da esterno destro e lui ricambia ribaltando il Karlsruher. Cosa cambia sul mercato?. L’ Inter continua a cercare un nuovo esterno destro sul mercato dopo l’addio di Denzel Dumfries, ma dalla seconda amichevole estiva contro il Karlsruher è arrivato un segnale forte direttamente dal campo. I nerazzurri hanno vinto 2-1 in rimonta, ribaltando il risultato nei minuti di recupero grazie a una straordinaria doppietta di Andy Diouf. L’ex Lens, entrato nella ripresa al posto di Luis Henrique, è stato schierato da Christian Chivu proprio sulla corsia destra. Una scelta particolare, quasi sperimentale, che però ha prodotto effetti immediati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Diouf cambia i piani dell’Inter sul mercato? Doppietta da esterno destro e l’idea di Chivu per la fascia destra prende piede – VIDEO di Giuseppe Colicchia

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INTER, OCCHIO A QUESTI DUE! | Il piano segreto di Chivu e come cambia il calciomercato!

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Diouf è la causa del cambio di strategia sul mercato: l’Inter ha trovato in casa il proprio esterno destroAndy Diouf ha segnato una doppietta durante l’amichevole contro il Karlsruher, contribuendo a una rimonta dell’Inter.

Temi più discussi: Doppietta Diouf, l'Inter vince rimontando nel finale il Karlsruher; Diouf è il Mr. Wolf di Chivu: doppietta nel recupero, Karlsruher battuto 2-1; Dal nuovo ruolo alla doppietta in amichevole, Diouf: Non è facile giocare lì, ma darò il meglio per l'Inter; Karlsruhe-Inter 1-2: diretta live e risultato finale | Amichevole.

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