Umberto Del Basso De Caro si è dimesso dal Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano. La decisione è stata commentata come un risultato di calcoli personalistici, secondo quanto affermato da un rappresentante di una lista di minoranza. La comunicazione ufficiale sulle dimissioni è arrivata nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico. La vicenda riguarda una candidatura che, secondo le opposizioni, non sarebbe stata motivata dall’interesse per il paese.

“Le dimissioni di Umberto Del Basso De Caro dal Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano certificano ciò che avevamo denunciato fin dall’inizio: quella candidatura non nasceva per amore di Castelfranco, ma per meri interessi personalistici. Una vera e propria confessione: la sua discesa in campo non aveva alcun progetto amministrativo, alcuna prospettiva per il territorio, alcun impegno reale verso la comunità. Era soltanto un passaggio obbligato per partecipare a una competizione di secondo livello”, si legge in una nota del coordinamento provinciale NdC.?”L’ex parlamentare aveva definito la sua candidatura a sindaco come “un atto di umiltà”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Dimissioni Del Basso De Caro a Castelfranco, NdC: “Un calcolo personalistico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Amministrative nel Sannio, NdC: “Confermata nostra supremazia provinciale, Pd umiliato a Castelfranco”Alle elezioni amministrative nel Sannio, il Centro si conferma primo partito in provincia, conquistando la maggioranza in diversi Comuni.

Castelfranco Piandiscò, più semplice il calcolo dell’IMU sulle aree edificabiliA Castelfranco Piandiscò, il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili sarà più semplice e trasparente.

Argomenti più discussi: Del Basso De Caro si dimette da consigliere comunale a Castelfranco in Miscano; Consiglio senza numero legale: Sindaco, si dimetta; Calciomercato: quando i gironi? arrivano le prime dimissioni!; Giappone, il caso della premier Takaichi: Non dormo, tra le 0 e le 3 ore, opposizioni: Compromette capacità di giudizio.

Se dopo tutto il casino per #Guardiola e #Pirlo se ne escono con il nome di #Mancini, che porterebbe alle dimissioni di #Leonardo e #Maldini, avremmo raggiunto il punto più basso della nostra storia. Un casino enorme per uno che ci ha scaricato per beccarsi x.com

Castelfranco in Miscano, Del Basso De Caro si dimette da consigliere comunaleA due mesi dalle elezioni Umberto Del Basso De Caro lascia il Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano. Le dimissioni dell’ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti saranno formalment ... ntr24.tv