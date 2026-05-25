Castelfranco Piandiscò più semplice il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili

Notizia in breve

A Castelfranco Piandiscò, il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili sarà più semplice e trasparente. La modifica riguarda le modalità di determinazione dell’imposta, che ora sarà più chiara per i contribuenti. La novità è stata approvata dall’amministrazione comunale e entrerà in vigore a partire dalla prossima dichiarazione. Non sono state specificate ulteriori dettagli sulle procedure o sui tempi di applicazione.