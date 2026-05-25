Castelfranco Piandiscò più semplice il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili
A Castelfranco Piandiscò, il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili sarà più semplice e trasparente. La modifica riguarda le modalità di determinazione dell’imposta, che ora sarà più chiara per i contribuenti. La novità è stata approvata dall’amministrazione comunale e entrerà in vigore a partire dalla prossima dichiarazione. Non sono state specificate ulteriori dettagli sulle procedure o sui tempi di applicazione.
Arezzo, 25 maggio 2026 – Calcolare l’IMU sulle aree edificabili sarà più semplice e trasparente per i cittadini di Castelfranco Piandiscò. La Giunta comunale ha infatti approvato le nuove tabelle con i valori di riferimento delle aree fabbricabili per il biennio 2026-2027, dando attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di imposta municipale propria. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di mettere a disposizione dei contribuenti uno strumento chiaro e facilmente consultabile per determinare il valore imponibile delle aree edificabili, limitando dubbi interpretativi, possibili contenziosi e costi aggiuntivi a carico dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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