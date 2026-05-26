Elezioni Amministrative nel Sannio NdC | Confermata nostra supremazia provinciale Pd umiliato a Castelfranco
Alle elezioni amministrative nel Sannio, il Centro si conferma primo partito in provincia, conquistando la maggioranza in diversi Comuni. Il Partito Democratico subisce sconfitte a Castelfranco, dove ottiene risultati inferiori rispetto alle precedenti consultazioni. Nessuna candidatura di rilievo per altri schieramenti. I dati ufficiali mostrano una prevalenza netta del Centro, con percentuali superiori al 40% in più Comuni rispetto agli avversari.
Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimiamo soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti alle ultime elezioni amministrative: Noi di Centro si conferma forza politica trainante nel Beneventano e ottiene risultati importanti in molti Comuni. Auguri a Domenico Vessichelli, nostro dirigente di punta, la cui larga rielezione attesta le sue note capacità umane e politico-amministrative. NdC saluta favorevolmente il successo della neo sindaca Giovannina Piccoli a Sant’Agata de’Goti, di Raffaele Di Lonardo a Guardia Sanframondi, di Tommaso Nicola Grasso a Campoli e augura buon lavoro a tutti i Sindaci eletti e ai molti amministratori, organici o... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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