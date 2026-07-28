Un uomo gambiano è morto dopo essere stato colpito alla testa con un cacciavite mentre interveniva per difendere un amico da una rapina. Dopo l'aggressione, è stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto più di una settimana dopo a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato indagini sul caso, che ha provocato sconcerto tra la comunità locale. La sua morte è avvenuta in seguito alle ferite subite durante l'aggressione.

Allarme sicurezza. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina ma è stato colpito con un cacciavite alla testa che lo ha portato alla morte dopo oltre una settimana di agonia. Si è spento in un letto d’ospedale il trentenne egiziano, Mohammed Amdi, al Policlinico Umberto I, dove era stato ricoverato una settimana fa. Ora la polizia ha arrestato un cittadino gambiano accusato di aver ucciso l’egiziano durante un’aggressione nella stazione Palmiro Togliatti, alla periferia di Roma. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata non solo aggredita con un cacciavite, ma anche presa a calci quando si trovava a terra e infine derubata del portafoglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Difende un amico rapinato: un gambiano lo uccide con un cacciavite in testa

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