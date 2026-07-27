Omicidio alla stazione Togliatti l’amico della vittima | Gli ha aperto la testa con un cacciavite
Un uomo è stato ucciso alla stazione Togliatti dopo un tentativo di rapina. Un testimone ha riferito che il rapinatore ha chiesto soldi, sigaretta e cellulare, prima di colpire la vittima con un cacciavite, causando un trauma cranico. La vittima è caduta a terra, mentre il rapinatore ha sottratto il portafoglio. La polizia indaga sull’accaduto senza ulteriori dettagli al momento.
La testimonianza del giovane che Mohammed Amdi aveva cercato di difendere: il rapinatore gli aveva chiesto soldi, una sigaretta e il cellulare. Poi l’aggressione mortale sulla banchina e il furto del portafoglio mentre la vittima era a terra. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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