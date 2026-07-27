Omicidio alla stazione Togliatti l’amico della vittima | Gli ha aperto la testa con un cacciavite

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso alla stazione Togliatti dopo un tentativo di rapina. Un testimone ha riferito che il rapinatore ha chiesto soldi, sigaretta e cellulare, prima di colpire la vittima con un cacciavite, causando un trauma cranico. La vittima è caduta a terra, mentre il rapinatore ha sottratto il portafoglio. La polizia indaga sull’accaduto senza ulteriori dettagli al momento.