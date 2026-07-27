Omicidio stazione Togliatti a Roma nordafricano difende amico da rapina ucciso con un cacciavite arrestato gambiano - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di origine nordafricana è deceduto otto giorni dopo essere stato ferito con un cacciavite durante un tentativo di rapina alla stazione Togliatti di Roma. Un gambiano è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’uomo, mentre un altro coinvolto è stato identificato come un suo amico. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente degrado nel quartiere. Un video documenta i momenti dell’intervento delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un episodio che si inserisce nel degrado che ha travolto la Capitale, che ha visto il coinvolgimento di stranieri Omicidio alla stazione Togliatti a Roma, dove un nordafricano è morto dopo 8 giorni in ospedale. Un episodio che si inserisce nel degrado che ha travolto la Capitale, visto che ad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

omicidio stazione togliatti a roma nordafricano difende amico da rapina ucciso con un cacciavite arrestato gambiano video
© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio stazione Togliatti a Roma, nordafricano difende amico da rapina, ucciso con un cacciavite, arrestato gambiano - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni

Video Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni

Notizie e thread social correlati

Roma, difende un amico da una rapina e viene ucciso a colpi di cacciavite: arrestato il presunto aggressoreUn uomo è stato ucciso a Roma durante un tentativo di rapina, otto giorni dopo essere stato ferito con un cacciavite.

Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni di agonia, lite alla stazione Togliatti tra stranieriA Roma, un uomo è morto otto giorni dopo essere stato aggredito con un cacciavite alla stazione Palmiro Togliatti.

Temi più discussi: Milano, investe anziano in bicicletta e scappa: arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso; Sciopero treni, a Roma ritardi e cancellazioni: Ho un concorso ma il treno è cancellato; Roma cambia volto: il cinema si sposta e la vita metropolitana si complica; Caso Roggero, il legale: Fiduciosi per la grazia ma tempi non brevi.

omicidio stazione togliatti aOmicidio alla stazione Togliatti: la tragica fine di Mohammed dopo un'aggressioneUn gesto di coraggio si trasforma in tragedia: Mohammed, cittadino di origini nordafricane, muore dopo otto giorni di ricovero per le ferite riportate durante un'aggressione alla stazione Togliatti di ... notizie.it

omicidio stazione togliatti aOmicidio alla stazione Togliatti: ferito mentre difende un amico da una rapina, muore dopo 8 giorni d’agoniaL'uomo ferito gravemente con un cacciavite alla stazione Togliatti a Roma sabato 18 luglio è morto dopo 8 giorni di agonia ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web