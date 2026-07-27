Omicidio stazione Togliatti a Roma nordafricano difende amico da rapina ucciso con un cacciavite arrestato gambiano - VIDEO

Un uomo di origine nordafricana è deceduto otto giorni dopo essere stato ferito con un cacciavite durante un tentativo di rapina alla stazione Togliatti di Roma. Un gambiano è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’uomo, mentre un altro coinvolto è stato identificato come un suo amico. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente degrado nel quartiere. Un video documenta i momenti dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un episodio che si inserisce nel degrado che ha travolto la Capitale, che ha visto il coinvolgimento di stranieri Omicidio alla stazione Togliatti a Roma, dove un nordafricano è morto dopo 8 giorni in ospedale. Un episodio che si inserisce nel degrado che ha travolto la Capitale, visto che ad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni

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