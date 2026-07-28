In un ospedale veterinario universitario in Toscana, un Bulldog inglese riceve coccole mentre un gatto Sphynx si sottopone a un’ecocardiografia in 3D. Si tratta dell’unico centro didattico della regione dedicato alla cura degli animali, frequentato da proprietari e veterinari per visite e diagnosi. La struttura funge anche da centro di formazione per studenti e professionisti del settore veterinario.

Pisa, 28 luglio 2026 – Margherita, una Bulldog inglese, attende la visita e raccoglie coccole da chi si ferma, mentre Zenit, un gatto Sphynx, sta facendo un’ecocardiografia in 3D. “Un apparecchio per ecografie tridimensionali che si trova in pochi centri veterinari in Italia”, spiega Tommaso Vezzosi, direttore dell ’ospedale didattico veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa, centro dipartimentale che fa capo al Dipartimento di Scienze Veterinarie. La struttura ha ospitato La Nazione per una mattina, in un periodo caldo per le temperature e quindi per gli accessi. “ L’unico ospedale didattico universitario veterinario della Toscana, che quest’anno ha compiuto 10 anni con 50mila pazienti visitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dentro l’unico ospedale didattico universitario veterinario della Toscana: “Un centro di riferimento per tutti gli animali”

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