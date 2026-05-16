Un’associazione di Bergamo ha annunciato l’intenzione di creare un centro dedicato al Parkinson, che si occuperà di tutti gli aspetti legati alla malattia. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e completo per malati e familiari, con servizi che spaziano dall’assistenza medica al supporto psicologico. La struttura sarà gestita dall’associazione stessa, che già fornisce supporto a chi convive con il Parkinson. Nessuna informazione è stata diffusa sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.

L’ASSOCIAZIONE. L’obiettivo di Aip Bergamo, che supporta malati e familiari, è quello di crea un centro unico e integrato. Salvi: «Serve consapevolezza» L’obiettivo è ambizioso ma possibile e pervicacemente inseguito: creare a Bergamo un centro unico per il Parkinson, che offra servizi qualificati e si ponga come interfaccia nell’ecosistema delle problematiche legate alla malattia, con il paziente preso in carico non solo per il Parkinson ma per tutte le patologie e difficoltà a esso correlate. L’Aip Parkinsoniani di Bergamo, sezione locale dell’associazione italiana che riunisce malati di Parkinson, familiari, persone che li assistono (caregiver), sostenitori e volontari, oggi conta quasi 400 soci e supporta i malati e le famiglie nell’accettare la malattia e vivere una vita dignitosa e consapevole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Parkinson, un centro unico per affrontare tutti gli aspetti»

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