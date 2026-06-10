Viaggiare in sicurezza attivi gli ambulatori di Medicina dei viaggi dell’Asl Toscana centro Tutti i servizi

L'Asl Toscana centro ha aperto gli ambulatori di Medicina dei viaggi per garantire controlli e consulenze prima delle partenze. I servizi includono vaccinazioni, profilassi e consigli sulle precauzioni da adottare in base alla destinazione. Gli ambulatori sono disponibili su prenotazione, con orari dedicati per chi si prepara a partire. Le strutture operano per tutto il periodo estivo, offrendo assistenza a chi si appresta a viaggiare verso destinazioni esotiche o lontane.

Firenze, 10 giugno 2026 – L’estate è alle porte e con essa cresce la voglia di partire verso mete esotiche e destinazioni lontane. Ma prima di preparare la valigia, gli esperti ricordano l’importanza di programmare anche la propria sicurezza sanitaria. Per questo l’ Asl Toscana Centro invita chi ha in programma viaggi nei Paesi tropicali o extraeuropei a rivolgersi agli ambulatori di Medicina dei viaggi, attivi tutto l’anno sul territorio. https:www.lanazione.iteconomiatoscana-fine-settimana-di-scioperi-treni-e-bus-a-rischio-da-giovedi-a-domenica-ecco-chi-si-ferma-e-chi-lha-revocato-nypbaiiy I numeri confermano una crescente attenzione alla prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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