Denì Magic spettacolo di magia ed illusionismo a Castelsecco

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 2 agosto alle 21:15 nel parco archeologico di Castelsecco si terrà lo spettacolo di magia e illusionismo Denì Magic. L’evento, gratuito, è rivolto a bambini e adulti e fa parte delle serate organizzate nel sito. La performance si svolge all’interno di un contesto naturale e storico, offrendo un intrattenimento che combina illusioni e spettacoli di magia. La manifestazione prosegue le iniziative di animazione nel parco, senza altre attività annunciate per quella sera.

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Arezzo, 28 luglio 2026 – Proseguono le Serate di Castelsecco. Domenica 2 Agosto alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, appuntamento con:  Denì Magic, spettacolo di magia ed illusionismo adatto ad bambini ed adulti ad ingresso gratuito. Nel magnifico scenario del parco archeologico di Castelsecco, immersi nella storia e nella natura, spazio ad una coppia di magici artisti già ideatori del Festival della Magia Città di Arezzo. “Per farvi Magia” Spettacolo di magia ed illusionismo. Il loro stile è brillante e divertente. Portano in scena, senza filtri, ciò che sono veramente nella vita. Il loro spettacolo è dinamico, autoironico e mai scontato, grazie alla complicità che hanno sul palco così come nella vita, rendendoli unici nel loro genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Denì Magic, spettacolo di magia ed illusionismo a Castelsecco
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Uno spettacolo di magia | Artman Magic

Video Uno spettacolo di magia | Artman Magic

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