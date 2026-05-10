Magia alla Rsa di Momo | spettacolo per la festa della mamma

Lunedì 11 maggio alle 15, la residenza sanitaria assistenziale di Momo organizzerà uno spettacolo di magia dedicato alla festa della mamma. L’evento si terrà presso la struttura e sarà aperto ai presenti per offrire un momento di intrattenimento e svago in occasione della ricorrenza. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai partecipanti o alle modalità dell’iniziativa.

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