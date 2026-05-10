Magia alla Rsa di Momo | spettacolo per la festa della mamma
Lunedì 11 maggio alle 15, la residenza sanitaria assistenziale di Momo organizzerà uno spettacolo di magia dedicato alla festa della mamma. L’evento si terrà presso la struttura e sarà aperto ai presenti per offrire un momento di intrattenimento e svago in occasione della ricorrenza. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai partecipanti o alle modalità dell’iniziativa.
Lunedì 11 maggio, alle ore 15, la Rsa Massimo Squarini di Momo ospiterà uno spettacolo di magia in occasione della festa della mamma. L'iniziativa vedrà protagonisti i membri del "Magic Off", lo storico club di prestigiatori e illusionisti di Novara.Sul palco della struttura di via Dante si.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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