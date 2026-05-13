Magia rompicapi luci ombre e ventriloqui | arriva a Ferrara il ' Gran Galà dell' illusionismo'

A Ferrara torna il 'Gran Galà dell'illusionismo', evento che unisce magia, rompicapi e spettacoli di ventriloquismo. Dopo la prima edizione nel 2011, lo storico appuntamento, chiamato ‘Arkobaleno’, si svolgerà con il tema ‘Il confine tra luce e ombra’. L’evento porterà sul palco artisti e numeri legati al mondo dell’illusionismo, con luci, ombre e giochi di prestigio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

‘Arkobaleno’, lo storico evento nato nel 2011, torna a Ferrara con un titolo evocativo: ‘Il confine tra luce e ombra’. Lo farà venerdì 22, alle 21, al Teatro Nuovo (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket o alla biglietteria del teatro di piazza Trento e Trieste).Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Magic Gran Galà: etica e illusionismo a RomaCosa: La dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia, un grande spettacolo di illusionismo, mentalismo e arti performative. "Magic Gran Galà Internazionale di Magia", niente animali all'Auditorium della ConciliazioneL'8 e il 9 maggio “Magic Gran Galà Internazionale di Magia” arriva a Roma, all'Auditorium Conciliazione. Magic Gran Galà 2026 a Roma: tre show senza animali vivi all’Auditorium della ConciliazioneMagic Gran Galà 2026 a Roma l’8 e 9 maggio: tre spettacoli all’Auditorium della Conciliazione, senza animali vivi sul palco ... ilquotidianodellazio.it Magic! Giubileo Edition. Il gran galà internazionale di magia torna a Roma e omaggia l'Anno Santo all'Auditorium della Conciliazione vicino San PietroMagic! Giubileo Edition, il gran galà Internazionale di magia torna a Roma e promette di illuminare la città eterna con una luce davvero speciale in occasione dell'Anno Santo. Per un solo giorno, il ... ilmessaggero.it