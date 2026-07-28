Un uomo con due lame ha vagato per le strade, ferendo anche una donna incinta. La polizia ha subito attribuito l’attacco a presunti problemi psichici dell’aggressore. La vicenda ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini. La ragazza incinta è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’attacco o sull’identità dell’aggressore.

L’uomo vagava in strada, alla ricerca di bersagli, brandendo due lame. Ferita pure una ragazza incinta All’aggressore subito attribuiti presunti disagi psichici. Il ministro dell’Interno: «Prudenza sul movente». Ieri mattina, un’aggressione ai danni di tre donne ha macchiato di sangue Parigi. Anche in questo caso è parso di leggere un copione già scritto: quello di un cosiddetto «squilibrato» che, con dei coltellacci da cucina in mano, ha ferito gravemente tre persone a caso. L’uomo è stato fermato grazie alla prontezza di spirito di alcuni passanti, tra cui un judoka che l’ha letteralmente steso. Secondo vari media francesi, tra cui i quotidiani Le Parisien e Le Figaro, l’aggressore avrebbe dichiarato di aver attaccato le tre donne perché «è Allah che me l’ha ordinato». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Delitti nel nome di Allah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terrorismo, arrestata una 17enne nel Pavese: ‘Voleva il martirio in nome di Allah’Una ragazza di 17 anni residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver partecipato a un’associazione...

“Volontà di martirio nel nome di Allah”, collocata in comunità una 17enneUna ragazza di 17 anni è stata arrestata e collocata in comunità su ordine del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Temi più discussi: Manara incontra Eco: Il nome della rosa come romanzo grafico; In nome del business: la metamorfosi della violenza da parte della criminalità organizzata; Annarita Curina, 38 anni fa il delitto del catamarano: il Valium e il machete, la barca che cambia nome, il killer sparito nel nulla....; Omicidio Piscitelli, l’appello smonta il teorema dell’accusa: perché Raul Esteban Calderon è stato assolto.

Cosa fai per primo nell'Atto Tre? reddit

Il club dei delitti del giovedì: Helen Mirren e altri allegri pensionati a caccia di assassiniUno dei più difficili è quello che hanno nominato l’omicidio della donna vestita di bianco. Cinquanta anni fa un certo Peter Mercer, dopo aver passato la serata al pub, rientrando a casa fu ... iodonna.it

Kaufmann, confidenze in cella: Nome falso? Per lavorare di più. Scena muta sui delittiHo cambiato nome nel 2017 per lavorare. Poche parole, quelle del 46enne californiano Charles Francis Kaufmann, durante il suo interrogatorio davanti al gip di Roma e al procuratore aggiunto Giuseppe ... ilmessaggero.it