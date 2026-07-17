Volontà di martirio nel nome di Allah collocata in comunità una 17enne
Una ragazza di 17 anni è stata arrestata e collocata in comunità su ordine del Tribunale per i Minorenni di Milano. La misura cautelare è stata adottata con l’accusa di terrorismo. La polizia ha eseguito l’arresto in provincia di Pavia, sotto la supervisione della Procura. L’indagine ha accertato che la giovane avrebbe manifestato una volontà di martirio in nome di Allah. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento.
In manette per terrorismo. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità, una diciassettenne cittadina italiana residente in provincia di Pavia. La giovanissima è indagata per “partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale”. Gli approfondimenti e i pedinamenti hanno portato all’identificazione della 17enne. La perquisizione ha portato al sequestro di diversi dispositivi informatici in uso alla giovane. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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