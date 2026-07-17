Volontà di martirio nel nome di Allah collocata in comunità una 17enne

Notizia in breve

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata e collocata in comunità su ordine del Tribunale per i Minorenni di Milano. La misura cautelare è stata adottata con l’accusa di terrorismo. La polizia ha eseguito l’arresto in provincia di Pavia, sotto la supervisione della Procura. L’indagine ha accertato che la giovane avrebbe manifestato una volontà di martirio in nome di Allah. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento.