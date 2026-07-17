Una ragazza di 17 anni residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. La giovane, cittadina italiana, avrebbe manifestato l’intenzione di compiere un attacco in nome di Allah. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga. La ragazza avrebbe espresso il desiderio di raggiungere il martirio.

Una ragazza di17 anni, cittadina italiana residente in provincia di Pavia, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa dipartecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto la misura cautelare delcollocamento in comunità, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura minorile. L’operazione è nata da un’attività di monitoraggiodella rete condotta dagli investigatori negli ambienti virtuali vicini all’estremismo jihadista. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un utente che utilizzava una numerazione telefonica virtuale e che risultava attivo all’interno di quattro gruppi di messaggistica riservati, accessibili soltanto tramite invito o autorizzazione degli amministratori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Terrorismo, arrestata una 17enne nel Pavese: ‘Voleva il martirio in nome di Allah’

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