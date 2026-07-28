Decreti sicurezza più norme e più feriti in piazza | la curva delle violenze sale insieme a quella delle leggi spot

Sabato 25 luglio in Val di Susa, oltre centoventi agenti sono rimasti feriti durante manifestazioni. Cinque giorni prima, a Bologna, erano stati colpiti sessantaquattro agenti. A Torino, il 31 gennaio, il 118 ha soccorso cento3 persone durante proteste. Questi dati evidenziano un aumento delle violenze in piazza associato a un incremento di norme di sicurezza.

Oltre centoventi agenti feriti in Val di Susa sabato 25 luglio, sessantaquattro a Bologna cinque giorni prima, centotré persone soccorse dal 118 a Torino il 31 gennaio. In mezzo, tra un bilancio e l’altro, il governo ha varato un decreto sicurezza, l’ha convertito in legge e ne ha annunciati altri due. La curva dei feriti sale insieme alla curva delle norme, e sale nella stessa direzione. Torniamo a febbraio. Cinque giorni dopo gli scontri di Torino per lo sgombero di Askatasuna, il Consiglio dei ministri approva il pacchetto che diventa il decreto-legge 23 del 24 febbraio 2026, convertito con la legge 54 del 24 aprile. Dentro c’è il fermo di prevenzione: la polizia accompagna negli uffici e trattiene fino a dodici ore chi, durante una manifestazione, è ritenuto un pericolo concreto per l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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