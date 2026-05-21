Terremoto sciame sismico in corso dopo quella delle 5,50 la scossa più forte 2.1

Dopo la scossa più forte di 2.1 registrata alle 5.50, l'Ingv conferma che continua uno sciame sismico nella zona. L'evento sismico ha coinvolto diverse repliche di intensità variabile, mantenendo alta l’attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Non ci sono ancora segnalazioni di danni significativi, ma le attività di monitoraggio proseguono costantemente. La sequenza sismica è iniziata con il movimento più forte questa mattina, e le reti di rilevamento sono attive per registrare eventuali ulteriori scosse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui