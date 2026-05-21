Terremoto sciame sismico in corso dopo quella delle 5,50 la scossa più forte 2.1
Dopo la scossa più forte di 2.1 registrata alle 5.50, l'Ingv conferma che continua uno sciame sismico nella zona. L'evento sismico ha coinvolto diverse repliche di intensità variabile, mantenendo alta l’attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Non ci sono ancora segnalazioni di danni significativi, ma le attività di monitoraggio proseguono costantemente. La sequenza sismica è iniziata con il movimento più forte questa mattina, e le reti di rilevamento sono attive per registrare eventuali ulteriori scosse.
Dopo la violenta scossa alle 5.50 di stamane, l'Ingv conferma che è tutt'ora in corso uno sciame sismico. Le scosse iniziate nel cuore della notte, e culminate con il movimento tellurico con epicentro nel golfo flegreo, stanno proseguendo. La più forte di magnitudo 2.1.“Dalle ore 5:50 è in corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
TERREMOTO NEL SUD ITALIA: CONTINUA LO SCIAME DOPO LA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.6
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TERREMOTO IN ITALIA: SCIAME SISMICO IN CORSO CON DIVERSE SCOSSE IN POCHE... youtu.be/p_q6tyNHY20?si… via @YouTube x.com
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