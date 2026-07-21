Le bocchette delle piscine sono state definite “trappole silenziose” dai produttori, a causa dei rischi legati alla loro manutenzione. Secondo le aziende, le norme attuali non sono sufficienti e chiedono regole più severe. La questione riguarda la sicurezza e la corretta manutenzione di questi elementi, che possono rappresentare un pericolo se non gestiti adeguatamente. La discussione si concentra sull’adeguamento delle leggi per garantire controlli più rigorosi e prevenire incidenti.

Da «elementi fondamentali» a «trappole silenziose» il passo è incredibilmente più breve di quel che possa sembrare. Molto – anzi, troppo – spesso a causa della negligenza dei gestori, che arrivano ad anteporre il «risparmio» alla sicurezza: anche il torrido 2026 non è esente dalla piaga delle morti in piscina dovute alla presenza di bocchettoni di aspirazione difettosi, privi di griglie protettive o mal progettati. Un «anche» a dir poco necessario, in quanto la problematica è tutt’altro che nuova: basti pensare che nel biennio 2024-2025, stando ai dati dell’Iss – Istituto superiore di sanità, sono stati registrati in tutta Italia 37 decessi per annegamento (alcuni dei quali proprio per il malfunzionamento del sistema di riciclo dell’acqua), il 54% dei quali riguarda Under 14. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Bocchette delle piscine, le «trappole silenziose» e il nodo della manutenzione. I produttori: «Leggi con regole più severe »

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