Il sistema carcerario italiano presenta gravi criticità nella lotta alla criminalità organizzata e necessita di interventi, a partire dal rafforzamento dei regimi di alta e media sicurezza. È quanto ha affermato il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, sottolineando anche il crescente problema dei telefoni cellulari introdotti illegalmente negli istituti penitenziari. “Il 41 bis va corretto, ma il problema è il sistema”. Secondo De Lucia, il regime del 41 bis può essere migliorato con alcuni correttivi, ma il nodo principale riguarda il funzionamento complessivo del sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - De Lucia: “Il sistema carcerario non funziona, servono correttivi al 41 bis”. Trovati 297 cellulari nelle carceri di Palermo

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