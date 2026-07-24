Il procuratore capo di Palermo ha affermato che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Ha spiegato che si svolgono call conference tra le persone all’interno, quelle all’esterno e altre in diversi istituti di detenzione. Questa situazione, secondo le sue parole, rappresenta un problema legato alla gestione e al controllo delle strutture penitenziarie.

«Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. La situazione carceraria italiana è complicata, vi è una quantità di persone superiore rispetto a quella che potrebbe contenere una struttura penitenziaria, non abbiamo un adeguato sistema di assistenza ai condannati, molti sono tossicodipendenti e non dovrebbero stare in carcere. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono». Lo ha detto Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo nel corso di un incontro ai cantieri culturali della Zisa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia: "Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato"

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