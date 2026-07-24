Il procuratore di Palermo De Lucia | Le carceri italiane non sono più sotto il controllo dello Stato

Il procuratore di Palermo ha dichiarato che le carceri italiane non sono più sotto il controllo dello Stato. Durante un evento ai cantieri culturali della Zisa, ha evidenziato una crisi grave nelle strutture penitenziarie nazionali. La sua affermazione sottolinea una perdita di autorità e controllo sulle strutture detentive italiane, senza fornire dettagli ulteriori sulle cause o implicazioni di questa situazione.

“Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato “. È molto grave l’accusa lanciata dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Nel corso di un incontro ai cantieri culturali della Zisa, il magistrato ha analizzato la situazione di crisi in cui versano le carceri del nostro Paese. “Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un’altra struttura”, ha spiegato, sottolineando ancora una volta il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani: “La situazione è complicata – ha spiegato -, vi è una quantità di persone superiore rispetto a quella che potrebbe contenere una struttura penitenziaria, non abbiamo un adeguato sistema di assistenza ai condannati, molti sono tossicodipendenti e non dovrebbero stare in carcere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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