Il procuratore di Palermo ha dichiarato che i mafiosi ottengono cellulari pochi ore dopo essere entrati in carcere. Durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, ha sottolineato che questa situazione riguarda tutti gli istituti penitenziari del Paese. La denuncia si concentra sulla facilità con cui i detenuti collegati alla criminalità organizzata riescono a mantenere contatti con l’esterno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme del procuratore di Palermo. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ha lanciato un duro allarme durante la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, denunciando una criticità che, a suo avviso, interessa tutti gli istituti penitenziari italiani. Secondo De Lucia, molti detenuti appartenenti alla criminalità organizzata riescono a entrare in possesso di telefoni cellulari poche ore dopo il loro ingresso in carcere, una situazione che rappresenta un serio rischio per il contrasto alle organizzazioni mafiose. Il nodo dei detenuti in alta e media sicurezza. Nel suo intervento, il magistrato ha sottolineato come il regime del 41-bis continui a essere uno strumento efficace nella lotta alla mafia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - De Lucia alla Commissione Antimafia: “I mafiosi ricevono cellulari poche ore dopo l’ingresso in carcere”

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